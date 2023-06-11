İzmir'de eğitimciler, okullara imam atanmasını protesto etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında, İzmir dahil birçok ilde 842 lise ve ortaokula, “manevi danışman” adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocası görevlendirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Bornova’da 700 öğretmen, projeyi protesto etmek için bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eğitim İş, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Tüm Yerelsen üyeleri ve veliler de destek verdi. Basın açıklamasını Eğitim İş Bornova Temsilcisi Başkanı Dürdane Tekin okudu. Tekin şunları söyledi:

"OKULLARIMIZDA DANIŞMANLIK HİZMETİ REHBER ÖĞRETMENLERİNİN SORUMLULUĞUNDADIR"

“Çedes protokolü kapsamında 842 okula, 3 okuldan birine manevi danışman adı altında imam, müezzin, din hizmetleri uzmanı, kuran kursu öğreticisi gönderilecektir. ÇEDES protokolü hukuksuzdur, Anayasa’nın 142’inci ve 128’inci maddesine aykırıdır. Ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu, ‘eğitim-öğretim hizmetinin bu kanun hükümlerine göre devlet adına yönetilmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur’ derken Bakanlık ÇEDES ve benzeri protokollerle bu görevleri tarikat ve cemaatin arka bahçesi olan dernek ve vakıflara teslim etmiştir. ‘Nöbetçi bir edebiyat öğretmeni, raporlu bir matematik öğretmeninin boş geçen dersine girip öğrencilerle ilgilenmiş olabilirsin ama sana ek ders ücreti ödemeyiz’ diyen Bakanlık aynı hassasiyeti pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullarımızı elini kolunu sallayarak girip laikliğe ve bilimsel eğitimden uzak bir şekilde çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerini Orta Çağ karanlığına sürüklemek için adeta seferberlik ilan etmiştir. Okullarımızda danışmanlık hizmeti rehber öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Eğitim İş olarak sesleniyoruz, bizler ENSAR Vakfı’nda nitelikli cinsel istismara uğrayan çocuklarımızı unutmadık. Bizler tarikat yurdunda gördüğü baskılara dayanamayarak intihar eden, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’yı, kaçak kuran kurslarında yanarak can veren onlarca çocuklarımızı unutmadık, unutturmayacağız. ”