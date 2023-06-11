Ankara'da sağanak sele dönüştü

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

MANSUR YAVAŞ: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ İLGİLİ BİRİMLERİN TÜM İZİNLERİ KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; başkentte kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kilogramı aştığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkentteki yağış ve sel hakkında yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı. Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://youtube.com/live/WONshlyvUsE?feature=share… linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz"

Değerli Ankaralılar,



Kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı.



Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek… pic.twitter.com/A9h8igkm0I — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2023

(AA-İHA)