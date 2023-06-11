İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD Terör Örgütü'ne yönelik olarak İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını ve örgüte ait çok sayıda materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre, IŞİD Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi.

Açıklamada, örgüt mensubu 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

 

Kaynak: ANKA

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