Ekrem İmamoğlu'ndan 'okuyun, okutturun' çağrısı: Tayfun Kahraman uğradığı haksızlığı kitaplaştırdı

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Dr. Tayfun Kahraman'ın Marmara Cezaevi'nde yazdığı "Adaleti Beklerken | Deprem, Siyaset, Kent" isimli kitabı geçtiğimiz günlerde raflara çıkarak okuyucularıyla buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayfun Kahraman'ın kitabını paylaşarak; "Tüm mücadelesi daha iyi şehirler, daha adil bir toplum olan yol arkadaşım Tayfun’un kitabını okuyun, okutturun" diye yazdı.

"TÜM MÜCADELESİ DAHA DAHİL BİR TOPLUM OLAN YOL ARKADAŞIM TAYFUN KAHRAMAN'IN KİTABINI OKUYUN, OKUTTURUN"

Ekrem İmamoğlu paylaşımında; "Çalışma arkadaşım, şehir plancısı, akademisyen Tayfun Kahraman uğradığı haksızlığı kitaplaştırdı. Tüm mücadelesi daha iyi şehirler, daha adil bir toplum olan yol arkadaşım Tayfun’un kitabını okuyun, okutturun" ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşım, şehir plancısı, akademisyen @tayfun_kahraman uğradığı haksızlığı kitaplaştırdı. Tüm mücadelesi daha iyi şehirler, daha adil bir toplum olan yol arkadaşım Tayfun’un kitabını okuyun, okutturun. pic.twitter.com/UyYQfotxfV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 11, 2023

KİTABIN ÖNSÖZÜNÜ EKREM İMAMOĞLU YAZDI

Çavdar Yayınları'ndan çıkan "Adaleti Beklerken | Deprem, Siyaset, Kent" kitabını Ekrem İmamoğlu tarafından yazılan önsözü şöyle olmuştu:

"Neden bu ülkenin aydınları hapiste? Bu vatanın düşünen, üreten insanları neden gün yüzü görmüyor? Çünkü bu iktidar bilimin ışığından, gerçeklerden, doğruluktan çekiniyor. Tayfun Kahraman da işte bu tahammülsüzlüğün, korkunun kurbanı…

Kahraman'la geçmişe dayanan bir dostluğumuz ve mesai arkadaşlığımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevini başarıyla yönetiyordu.

Meslek odası yöneticiliği, akademisyenlik, imar hukukçusu kimliklerine de sahip.

Bir yılı aşkın süredir, Gezi Direnişi’ni cezalandırmak isteyenler tarafindan, olmayan delillerle tutuklandı ve Silivri Cezaevi'nde alıkonuyor. Peki böylesi baskılar, onun bu milletin iyiliği, esenliği için çalışmasına engel oluyor mu? Elbette hayır. Elinizdeki bu kitap Kahraman'ın tutsaklığı sırasında kent sorunları üzerine yazdığı çok değerli bir eser.

Kahraman, 6 Şubat'ın nasıl göz göre göre geldigini anlatıyor bize. AKP iktidarının yürüttüğü bilinçsiz, ranta dayalı politikalar sonucunda ortaya çıkan yanlışları ve sorumluluktan kurtulmak için "Yüzyılın Felaketi" olarak adlandırdığı yıkımı ele alıyor.

Afetin göz göre göre geldiğini aktaran Kahraman insanca yaşanabilir, sağlıklı ve güvenli kentlerin formülünü bu kitapta veriyor.

Çok kısa zamanda aramızda olması ve yeni eserlere dışarıda imza atması dileğiyle..."

Kaynak: Gerçek Gündem