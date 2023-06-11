Faciadan dönüldü: Yolcularıyla Boğaza açılan yat Beşiktaş açıklarında battı

Beşiktaş'taki Bebek İskelesi'nden 15 yolcusuyla Boğaz'a açılan yat battı. Kaptanın yatın su aldığını fark ederek yolcuları Bebek İskelesi'nde tahliye etmesi faciayı engelledi.

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İstanbul Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı.

Alınan bilgiye göre, kiralık yat, Beşiktaş'taki Bebek İskelesi'nden 15 yolcusuyla Boğaz'a açıldı. Kaptan, açıldıktan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti.

Bunun üzerine geri dönen kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırıp yolcuları tahliye etti.

Bir süre daha su alan ve halatla iskeleye bağlanan yat battı.

Yat, olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkarılarak içine dolan sular boşaltıldı.

 (AA-İHA)
 
 
 
 
 
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