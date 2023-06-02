Atatürk'ün mirası tarikata teslim: Kızılay'a Menzil kancası

Kızılay’da olağanüstü kongrenin detayları netleşmeye başladı. Hatta kulislerde konuşulanlara göre Kızılay’ın yeni başkanı bile belli oldu. Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen Kerem Kınık, 12 Mayıs’ta Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti. Kınık’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çadır satışı ile ilgili "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür” şeklinde açıklamasından bir gün sonra istifa etmesi ise dikkatleri çekti.

Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Kongre kadar Kızılay Başkanlığı görevine ise Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği açıklandı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

SADECE BAŞKAN SEÇİLECEK

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kulislerde konuşulanlara göre, kongrede sadece Kızılay Başkanı seçilecek. Mevcut yönetim kurulu üyeleri istifa etmediği takdirde görevlerine devam edecek. Son dakika değişikliği olmaz ise Kızılay Başkanlığı koltuğuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın onayı ile Fatma Meriç Yılmaz’ın oturacağı ifade ediliyor. Fatma Meriç Yılmaz’ın da Menzil Cemaati’ne mensup olduğu biliniyor. Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.

TORPİLLE GİRDİ

Yeni Kızılay Başkanı olacağı ifade edilen Fatma Meriç Yılmaz’ın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne torpille girdiği belirtilmişti.

2011 yılında “Noter tasdikli torpil kadrosu” başlığıyla Akşam gazetesinde yayımlanan haberde, “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde atama skandalı... 33 akademik personel için Ankara Tabip Odası (ATO), ‘Bu kişiler atanacak’ diye notere başvurdu, 32 kişinin adını noterde belgeledi. 31 isim doğru çıktı, ATO Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne dava açtı” ifadeleri yer alıyor. Yılmaz’ın torpille girdiği belirtilen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde de tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi “Menzil’in kalesi” olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan istifa eden Kerem Kınık’ın ise Kızılay ile tüm ilişiğinin kesildiği ve yeniden Kızılay’da görev alması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor.

BİRGÜN’E TAZMİNAT DAVASI AÇTI

2000’li yıllarda Hizbullah üyeliğinden tutuklanan ve şimdi de tartışmaların odağında yer alan Kızılay’ın Denetim Kurulu Üyesi olan Şehmus Yıldırım, kamudan aldığı milyonlarca liralık ihaleleri haberleştiren BirGün’e tazminat davası açtı. Yıldırım, 9 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan “Önce tutuklandı sonra zengin oldu” başlıklı haber nedeniyle BirGün’den 250 bin TL manevi tazminat talep etti. Yıldırım’ın avukatı, Yıldırım’ın “Kamuoyunda küçük düşürüldüğünü, haksız bir şekilde kötülenerek manevi varlığının zedelendiğini” iddia etti. Öte yandan dava dilekçesinde Yıldırım’ın geçmişte Hizbullah’tan tutuklanmasına hiç değinilmemesi de dikkatleri çekti.