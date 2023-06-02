Trans aktivist Buse Kılıçkaya'ya tehdit: "Ben Recep baba, geliyoruz"

Pembe Hayat Derneği’nin kurucularından Buse Kılıçkaya, 19 Mayıs’ta tanımadığı bir numaradan gelen telefon aldı. Adının Mehmet Yılmaz olduğunu söyleyen kişi önce telefonda Kılıçkaya’yla dalga geçti. Telefon eden şahıs aynı günün gecesi ablasını da aradı.

"KARDEŞİNİZİN CENAZESİNİ ALIN"

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Kılıçkaya’nın ablasına kendisini doktor olarak tanıtan şahıs, “Kardeşiniz Buse Kılıçkaya sokakta bıçaklanmış, şehir hastanesine getirildi. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Kardeşinizin gelin cenazesini alın” dedi. Abla aldığı telefon sonrası diğer kardeşlerine ve sonrasında Buse’ye ulaştı. Buse, engellediği şahsın niyetini anlamak için telefondaki engeli kaldırdı. Şahıs bu sefer Buse’ye, “İbne, top, travesti” diye hakaret etti, “Ben Recep baba, Kılıçdaroğlu geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Buse ve ailesine yapılan aramalar iki gün boyunca sürdü. Adının Mehmet Yılmaz olduğunu söyleyen şahıs, Buse’nin TC kimlik numarasını da söyledi. Bu bilgilere nereden ulaşıldığı, Buse’nin ve ailesinin telefonunu nereden bulduğu ise henüz bilinmiyor.

Can güvenliğinden endişe eden Buse Kılıçkaya, Kaos GL Derneği Avukatı Yasemin Öz aracılığıyla şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçkaya’nın ablası da şahıs hakkında şikayetçi oldu.