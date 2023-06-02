İmam ve eşi, evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Konya’da imam olarak görev yapan koca ve eşi evlerinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İmam ve eşi, evlerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban’dan (55) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çoban çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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