Sözcüsü yorum yapmayı reddetti: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı 18 aydır ikna etmeye çalışıyor' iddiası

Seçimlerin ardından kabine ile ilgili iddialar sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kabine için ismi geçenlerin başında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bulunuyor.

Şimşek'in ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirileceği ya da kabinede yer alabileceği iddia ediliyor.

Middle East Eye'den Ragıp Soylu'nun haberine göre, Mehmet Şimşek ile Erdoğan pazartesi günü görüştüğü ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Haberde görüşlerine yer verilen ve ismi açıklanmayan "konuyu bilen bir kişi", "Cumhurbaşkanı düşük faiz oranları konusunda gerçekten kararlı" dedi ve ekledi: "Her konuda anlaşabilirler ama faiz oranlarının yükseltilmesi bir sorun olmaya devam ediyor."

Habere göre kaynaklar, Şimşek'in en az 18 aydır Erdoğan'ı para politikası konusunda kendisine serbestlik tanıması için ikna etmeye çalıştığını ve Erdoğan'ın kendi düşüncesine yakın yeni bakanlar getirmesini istediğini söyledi.

"İşletmeler için çok maliyetli olmaması için faiz oranlarının kademeli olarak artırılmasını öneriyor" diyen bir kaynak, "Faiz oranını şu anki yüzde 8,5 seviyesinden zaman içinde yüzde 25'e kadar yükseltmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, Şimşek'in sözcüsünün konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

"HERKES 'U DÖNÜŞÜ' İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Habere göre eğer Erdoğan ortodoks politikalara dönerse büyüme olumsuz etkilenecek. Mevcut politikayla devam ettiği takdirde ise giderek artan enflasyonla ve muhtemel bir ödemeler dengesi kriziyle başa çıkması gerekecek.

Haberde görüşüne yer verilen Erdoğan'a yakın bir isim, ekonomik politikasında bir "U dönüşü" yaşanması gerektiğini belirterek dış politikada yapılan "U dönüşlerini" hatırlattı ve "Ekonomide de bakışını değiştirebilir, herkes ikna etmeye çalışıyor" dedi. Ancak Erdoğan'ın mevcut ekonomi politikasını sürdürmesi de kuvvetli bir ihtimal.