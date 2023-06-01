Merkez Bankası'nın net rezervi eksiye sabitlendi, tarihi rekor geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi 26 Mayıs ile biten haftada eksi 4,4 milyar dolara geriledi. Böylelikle net rezervlerde tarihi düşük seviye kaydedildi.

Merkez Bankası'nın net rezervi eksiye sabitlendi, tarihi rekor geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 4,4 milyar dolar oldu. Böylece, net rezervler tarafında tarihi düşük seviye kaydedildi.

BRÜT REZERVLER DÜŞTÜ

Merkez Bankası verilerine göre, brüt rezervler 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar düşüşle 98,5 milyar dolara geriledi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER EKSİ 60,5 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler ise, eksi 60,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 60,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara indi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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