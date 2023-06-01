Şarap ve votkaya zam geldi

Geçtiğimiz günlerde bir rakı grubuna zam gelmesinin ardından bugün de bazı votka ve şaraplara zam geldi.

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Şarap ve votkaya zam geldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bazı votka ve şaraplara zam geldiğini duyurdu.

Dündar’ın paylaştığı zamlı listeye göre bir votka grubunda 35 cl’lik şişe 219 lira, 50 cl’lik şişe 299 lira olurken, 70 cl’lik şişe 399 lira ve 100 cl’lik şişe 599 liraya yükseldi.

Bazı şaraplara da zam geldiğini duyuran Dündar’ın paylaştığı listeye göre bir şarap markasının 75 cl’lik şişesi 149 liraya yükseldi.

Bir rakı grubuna zam geldiBir rakı grubuna zam geldiEkonomi
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