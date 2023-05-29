Bir rakı grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın paylaştığı listeye göre 70 cl’lik rakının fiyatı 429 lira oldu.

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Bir rakı grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın "Yarın zamları ilan edeceğiz demiştim dakika bir gol bir rakıya büyük" notuyla yaptığı paylaşıma göre 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu.

Dündar'ın yaptığı paylaşıma göre, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lirayı buldu.

Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu.

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