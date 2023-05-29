Yatırım bankasından döviz uyarısı: TL, dolar karşısında yüzde 29 gerileyecek

Morgan Stanley'e göre, düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde TL, dolar karşısında yüzde 29 gerileme riski ile karşı karşıya bulunuyor.

Yatırım bankasından döviz uyarısı: TL, dolar karşısında yüzde 29 gerileyecek

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cari düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde, Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

28 SEVİYESİNİ GÖREBİLİR

Ekonomim'de yer alan habere göre, analistler Hande Küçük ve Aline Slyusarchuk tarafından dün yayınlanan yatırımcı notuna göre, politikanın yönü değişmez ise, Türk lirası dolar karşısında 26 seviyesine beklenenden çok daha kısa sürede gerileyebilir ve yıl sonuna kadar 28 seviyesi görülebilir.

“ARTAN HASSASİYET”

Morgan Stanley'in yatırımcı notunda, "Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak ve mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak" denildi.

Seçim sonrası Euro 21,53 liradan, Dolar/TL, 20.06'dan işlem görüyor.

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