Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Benzinde 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti.

Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,52 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,58 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL

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