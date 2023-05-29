Altın fiyatlarında satış baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

ABD'deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürdü. Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya düşüşle başladı.

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Altın fiyatlarında satış baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

ABD'deki borç limiti krizi, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle emtia piyasasındaki satış baskısı devam ediyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limiti krizine ilişkin görüşmeleri piyasaların odak noktasında yer alırken, varlık fiyatlarında yön arayışı hakim oldu.

RİSKLER ÖNE ÇIKTI

Biden ile McCarthy'nin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşatmasına karşın ABD'nin borçlarında temerrüde düşmesi halinde ödeme takviminde yaklaşık 1 aylık gecikmenin yaşanabileceğine yönelik riskler öne çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yeni güne bin 254 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını ise, 8 bin 330 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU DÜŞTÜ

Ayrıca altının onsu, geçen haftayı yüzde 1,5 değer kaybıyla 1.947 dolardan tamamladı.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Öte yandan söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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