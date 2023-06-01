Bankalar durdurmuştu: Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizden TL'ye dönen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında prim ödeme uygulamasına ilişkin yeni kararını açıkladı.

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Bankalar durdurmuştu: Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı!

TCMB’nin bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Faiz üst sınırının kaldırılması ve politikalardan duyulan endişelerle birlikte faizlerde yaşanan artış KKM’ye ilgiyi de artırdı. KKM 7 haftada 32,6 milyar dolar artışla 121,4 milyar dolara ulaştı.

BANKALAR NAKİT PRİM ÖDEMEYE BAŞLAMIŞTI

Tüm bunlara ek olarak bankalar, belirli tutarın üzerinde açılan dövizden TL’ye dönüşüm KKM hesaplarına döviz talebinin rekor kırdığı seçim döneminde nakit prim ödemeye de başlamıştı.

SON VERİLDİ

Bankacılık kaynaklarına göre, bankaların bazılarının dünden itibaren, bazılarının ise bugün itibarıyla prim ödemelerine son verdikleri ifade edilmişti.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ KKM KARARI

Bu gelişmelerin ardından yeni KKM kararını duyuran Merkez Bankası, "1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek" denildi.

Öte yandan prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM Merkez Bankası
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