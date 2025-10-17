Sokaklarda Terör Estiriyorlardı... Bayğaralar Çetesine Darbe! 96 Kişi Tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden 96'sı tutuklandı. Bu kişilerden 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü ise serbest bırakıldı.

Türkiye'de sokak çeteleri ve örgütlü olarak işlenen suçlarda ciddi bir artış gözlemlenirken, buna karşı mücadele de artık öncelikli bir hale geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a çıktı.

34 KİŞİ SERBEST

Zanlılardan 95'inin ardından 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

Adana Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'deki 403 adrese 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerdeki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i dün Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

