Sivas’ta Kene Isırığı Bir Can Daha Aldı: KKKA'dan Ölümler 6'ya Yükseldi

Sivas’ın Zara ilçesinde 3 keneyi kendi çıkaran Yavuz Vural, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Vural’ın ölümünün ardından kentte bu yıl hastalık kaynaklı can kayıpları 6’ya ulaştı. Uzmanlar, keneye temas durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

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Sivas’ta hayvancılıkla uğraşan 38 yaşındaki Yavuz Vural, vücuduna yapışan keneleri kendi imkanlarıyla çıkardıktan 10 gün sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde yaşayan Vural, kene ısırıklarının ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Sivas’ta Kene Isırığı Bir Can Daha Aldı: KKKA'dan Ölümler 6'ya Yükseldi - Resim : 1

KURTARILAMADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Vural’a, yapılan testler sonucu KKKA tanısı konuldu. Bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENEDEN 6 ÖLÜM

Vural’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Vural’ın vefatıyla birlikte Sivas genelinde bu yıl KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Sivas’ta Kene Isırığı Bir Can Daha Aldı: KKKA'dan Ölümler 6'ya Yükseldi - Resim : 2

80 YAŞINDAKİ ADAMDAN ACI HABER

Öte yandan, Koyulhisar ilçesinde önceki gün KKKA nedeniyle yaşamını yitiren 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'ın cenazesi de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

UZMANLAR UYARIYOR

Sağlık yetkilileri, özellikle kırsal bölgelerde kene temasının arttığı yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, kene çıkarma işleminin bilinçsizce yapılmaması, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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