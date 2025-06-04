Kene Kabusu Geri Döndü! Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Uyarı: Temasa Dikkat

Kene ısırığıyla bulaşan ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi temasla bulaş riskine dikkat çekerek vatandaşları koruyucu önlemler konusunda uyardı.

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Kene Kabusu Geri Döndü! Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Uyarı: Temasa Dikkat

Sağlık Bakanlığı, özellikle yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, sadece keneyle temasla değil, hasta insan ve hayvanlardan da bulaşabiliyor. Bakanlık, hastalıkla mücadelede hem sağlık altyapısını güçlendiriyor hem de halkı bilinçlendirme çalışmalarına hız veriyor.

YENİ REHBER YÜRÜRLÜKTE

İlk kez 2002 yılında İç Anadolu'da görülen KKKA, 2003'te kesin tanı konularak Sağlık Bakanlığı'nın takibine alındı. Bugün vakalar, "KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi" ve 2011'den bu yana aktif olarak kullanılan web tabanlı "KKKA Bilgi Sistemi" üzerinden izleniyor. Ülke genelinde 19 merkez hastane, tanı ve tedavi sürecinde görev yaparken, bu yıl uygulamaya alınan "KKKA Vaka Yönetim Rehberi" ile hasta yönetimi daha sistematik hale getirildi.

Kene Kabusu Geri Döndü! Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Uyarı: Temasa Dikkat - Resim : 1

TEMASLA DA BULAŞABİLİYOR

KKKA'nın en bilinen bulaş yolu keneler olsa da, hastalık, virüs taşıyan hayvanların kanı, idrarı ve dokularıyla veya hasta kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temasta da bulaşabiliyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi hayvan teması riskinin arttığı dönemlerde, eldiven gibi koruyucu ekipman kullanımı hayati önem taşıyor.

Keneyle teması olan bireylerin en az 10 gün; hasta insan veya hayvanın vücut sıvılarıyla temas edenlerin ise 14 gün boyunca kendilerini gözlemlemesi gerekiyor. Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülürse zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kene Kabusu Geri Döndü! Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Uyarı: Temasa Dikkat - Resim : 2

'KORUYUCU GİYİME ÖZEN GÖSTERİN'

Tarla, bahçe ve piknik alanlarında bulunacak vatandaşlara da uyarı var: Vücudu örten kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı ve açık renkli giysilerle kene farkındalığı artırılmalı. Dönüşte vücut detaylı şekilde kontrol edilmeli. Vücuda yapışmış bir kene fark edilirse çıplak elle müdahale edilmemeli; bez, cımbız veya eldivenle çıkarılarak hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Sağlık Bakanlığı, KKKA ile mücadelede sadece sağlık sistemini değil, toplumu da hazırlıyor. Son üç yılda vaka görülen yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitimler düzenlenirken, her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bu eğitimler özellikle kırsal bölgelerde hastalığın yayılımını önlemede önemli rol oynuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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