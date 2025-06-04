Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Diyet Bunama Riskini Azaltıyor

Bilim insanları, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuruyemiş, zeytinyağı ve balık açısından zengin bir beslenme modelinin demans riskini yüzde 25 oranında azaltabileceğini söylüyor. MIND diyeti olarak bilinen bu beslenme tarzı, Akdeniz ve Dash diyetlerinin birleşimiyle oluşturulmuş ve beyin sağlığını destekleme amacı taşıyor.

90 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

ABD'de 90 binden fazla kişinin beslenme düzenlerini on yıl boyunca inceleyen araştırmacılar, MIND diyetine uyan kişilerin yaşa bakılmaksızın Alzheimer gibi hafızayı etkileyen hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını belirledi. Bu diyet, özellikle tuz tüketimini azaltarak kan basıncını da dengelemeyi hedefliyor.

'DEMANSI ÖNLEYEBİLİR'

Hawaii Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Song-Yi Park, elde edilen bulguların beslenmenin demans üzerindeki etkisini net şekilde gösterdiğini belirtti. 70 yaşından sonra söz konusu diyete başlayanlarda da belirgin bir fark gözlendiğini söyleyen uzman isim, “Yaşamın orta ve ileri dönemlerinde sağlıklı beslenme düzenleri Alzheimer ve buna bağlı demansları önleyebilir” dedi. Park, “Bu, sağlıklı bir diyete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

KADINLARI DAHA OLUMLU ETKİLİYOR

MIND diyetinin faydaları daha önce kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda da dikkat çekmişti. Ohio’daki bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada, bu diyeti sıkı şekilde takip eden kadınlarda bilişsel bozukluk riskinin yüzde 6 azaldığı görülmüş, ancak aynı etkinin erkeklerde gözlemlenmediği açıklanmıştı.

RİSK YÜZDE 25 AZALIYOR

Orlando'da Amerikan Beslenme Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan son araştırma ise, 93 bin kişilik büyük bir örneklem üzerinden MIND diyetine ne kadar uyulduğu ve bunun demans gelişimiyle ilişkisini ortaya koydu. Diyete uyumu artıran bireylerde demans riskinin yüzde 25'e kadar azaldığı tespit edildi.

MIND DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Uzmanlara göre MIND diyeti, günde en az üç tam tahıllı besin, haftada altı kez yeşil sebze, az kırmızı et ve sınırlı işlenmiş gıda tüketimini içeriyor. Demans vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının yaşam tarzı faktörleriyle ilişkili olduğu düşünülüyor.