Kabus Geri Döndü! Bir İlimiz Alarmda: Peş Peşe Üçüncü Ölüm

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, kene ısırması sonrası hastaneye kaldırıldıktan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENEYİ KENDİ ÇIKARDI

Hayvancılıkla uğraşan Aydemir’in vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardığı, ardından yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu belirtildi. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi süren Aydemir, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

SİVAS'TA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarında ciddi artış olduğunu belirtiyor. Bu yıl Sivas’ta KKKA kaynaklı ölümlerin sayısı 3’e yükselirken, aynı hastanede 5 kişinin daha tedavi altında olduğu öğrenildi.

METEHAN DA KURTARILAMAMIŞTI

Sivas'ta 17 Mayıs'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, Tokat'a sevk edilmiş; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Ensesine yapışan kene, ailesi tarafından çıkarıldıktan kısa süre sonra fenalaşan bebek, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Ancak Metehan, dün sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Daha önce de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde Nisan-Mayıs aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 8 hastadan 1'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Oğuzhan'ın ölümü, Sivas'ta kene kaynaklı bu yıl üçüncü ölüm oldu.

Kaynak: DHA