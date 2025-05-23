2025 TOKİ E-DEVLET BAŞVURUSU: 250 Bin Sosyal Konut TOKİ Başvurusu Ne Zaman Başlayacak, Şartlar Neler? 'www.toki.gov.tr' Başvuru Ekranı

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleyen TOKİ 2025 sosyal konut projesi, yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaş, TOKİ e-Devlet 2025 başvuruları takvimi ve diğer detaylar ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarıyla gözler, TOKİ e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru tarihine çevrildi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde milyonlarca kişi "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek?, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki 2025 TOKİ sosyal konut başvuru takvimi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereye, nasıl yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler? İşte TOKİ başvuruları son durum...

TOKİ 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz TOKİ 2025 sosyal konut kampanyası için başvuru takvimi net olarak açıklanmasa da, Bakan Murat Kurum’un verdiği mesajlar umutları artırdı. Kurum, yaptığı son açıklamada, "Deprem bölgesiyle birlikte yıl sonunda 81 ilde kapsamlı bir sosyal konut kampanyası başlatacağız. Detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ başvuruları daha önceki projelerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacak. Sisteme giriş yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile başvuru ekranına ulaşabilecek. Başvuru ekranı açıldığında, başvuru şartları ve gerekli belgeler de sistemde yayınlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık yetkililerinden gelen açıklamalara göre:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan,

18 yaşını doldurmuş olan herkes,

Belirli gelir düzeyinin altında olan hane halkları,

Emekliler, gençler, engelliler ve şehit yakını/gazi kontenjanları öncelikli olmak üzere başvuru yapabilecek.

81 İLİ KAPSAYAN EN BÜYÜK KONUT KAMPANYASI

Murat Kurum, sosyal konutların 81 ilde inşa edileceğini ve projelerin nüfus yoğunluğuna göre planlanacağını vurguladı. Ayrıca, altyapı ve ulaşım açısından avantajlı bölgelerde arsa belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

2025’TE İSTANBUL’A ÖZEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Bakan Kurum, 2025 yılı içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerine hız verileceğini de duyurdu. Halihazırda İstanbul'da 44 bin konutun inşaatı sürüyor. Yeni sosyal konutlarla birlikte, hem depreme dayanıklı yapılar oluşturulacak hem de evi olmayan vatandaşlara konut imkânı sunulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?

TOKİ 2025 başvurularının net tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuru sürecini yakından takip etmeli.

Kaynak: Haber Merkezi