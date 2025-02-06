Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit düştü. Kahraman şehit, sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Öte yandan Binbaşı Yetişen'in evlilik yıl dönümünde şehit düştüğü; toprağa verildiği bugünün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen'in doğum günü olduğu öğrenildi.

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Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada dün akşam saatlerinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Şehit düşen Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti - Resim : 1

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahramanca savaşarak şehadet mertebesine ulaşan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in naaşı annesi Ayşe Gaser'in evinde helallik alınmasının ardından Bey Camii'ne getirildi. Komando Binbaşı Yetişen, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da camiye gelerek cenaze öncesi şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti - Resim : 2

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti - Resim : 3

KIZININ SON BAKIŞI YÜREK YAKTI

Ortaya çıkan bir başka detay ise kahretti. Şehidin toprağa verildiği bugünün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen'in doğum günü olduğu öğrenilirken, bu yürek yakan ayrıntıyı duyanlar ise gözyaşlarını tutamadı. Oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan anne Ayşe Gaser ise güçlükle ayakta durabildi. ,

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Acı Veda! Yürek Yakan Detaylar Ortaya Çıktı, Kızının Son Bakışı Kahretti - Resim : 4

Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, şehidin babası Savaş Yetişen, şehidin ailesi ve yakınları, beraber görev yaptığı silah arkadaşları, askeri ve siyasi erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

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Kaynak: İHA

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