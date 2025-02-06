Şehit Binbaşının Son Görüntüleri Duygulandırdı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit düştü. Şehidin zeybek oynadığı anların görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir eve daha şehit ateşi düştü. Şehit düşen Aydınlı Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Şehit Binbaşının Son Görüntüleri Duygulandırdı - Resim : 1

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Aydınlı şehit Binbaşı Yetişen’in bir düğünde zeybek oynadığı görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA

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