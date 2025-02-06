Deprem Dosyaları Hangi Aşamada? Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem sonrasında yapılan yatırımlar ile deprem davaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Deprem Dosyaları Hangi Aşamada? Bakan Yılmaz Tunç Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümünde afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Konutlara yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra deprem şehitliğinde hayatını kaybedenlerin mezarına karanfil bıraktı.

Bakan Yılmaz Tunç, Nurdağı temaslarının son kısmında ise devam eden ve sonuçlanan deprem davaları ile ilgili konuştu.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA KAÇ TUTUKLU VAR?

Depremde yıkılan binalara ilişkin ihmallere yönelik soruşturmalarla ilgili bilgiler de veren Bakan Tunç, "Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen adli süreçlerde 2 bin 31 soruşturma, bin 491 kovuşturma aşamasında olmak üzere toplam 3 bin 522 dosyada 248 kişi tutuklu bulunmaktadır. Bin 36 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili kovuşturma dosyalarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Tunç, "Bin 491 kovuşturma dosyasından 149'unda mahkemece karar verilmiştir. Bu davalarda 118 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmiştir. İdari yargıda ise toplam 105 bin 933 dava açılmış 65 bin 826 dosyada karar verilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

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