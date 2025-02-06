Şüpheli Araçtan Çıktı, Polisler Şaştı Kaldı, Hem de Osmanlı Dönemine Ait

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışması başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine dün Dilovası ilçesinde bir araçta arama yaptı.

Araçta yapılan kontrolde 3 sikke, 2 cam anfora, çömlek anfora, yüzük ve Osmanlı dönemine ait tabanca ele geçirildi. Şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, bulunan tarihi eserlere de el konuldu.

Kaynak: İHA