Şüpheli Araçtan Çıktı, Polisler Şaştı Kaldı, Hem de Osmanlı Dönemine Ait

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 3 sikke, 2 cam anfora, çömlek anfora, yüzük ve Osmanlı dönemine ait tabanca bulundu.

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Şüpheli Araçtan Çıktı, Polisler Şaştı Kaldı, Hem de Osmanlı Dönemine Ait

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışması başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine dün Dilovası ilçesinde bir araçta arama yaptı.

Şüpheli Araçtan Çıktı, Polisler Şaştı Kaldı, Hem de Osmanlı Dönemine Ait - Resim : 1

Araçta yapılan kontrolde 3 sikke, 2 cam anfora, çömlek anfora, yüzük ve Osmanlı dönemine ait tabanca ele geçirildi. Şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, bulunan tarihi eserlere de el konuldu.

Kaynak: İHA

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