İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var'

Türkiye 6 Şubat felaketinde kaybettiği canlarına ağlarken, enkazdan sağ kurtulanların acı dolu hikayeleri yeniden gündem oldu, yeniden yürekleri yaktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kardeşinin evinde depreme yakalanan 49 yaşındaki Züleyha Beyaz, enkazdan 5 gün sonra Kocaeli İtfaiyesi ekibindeki İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından kurtarıldı. Sabaha karşı 15 saatlik çalışmayla enkazdan kurtarılan Beyaz depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğenini kaybetti.

SÖZÜNÜ YILLAR SONRA TUTTU

Depremde sol bacağını da kaybeden Züleyha Beyaz, depremin yıl dönümünde kendisini kurtaran Kocaeli İtfaiyesi ekibindeki İsmail Mutlu ve Serdar Bayar’a verdiği kahve sözünü tuttu.

'ÖMÜR BOYU HAKLARINI ÖDEYEMEM'

İtfaiye teşkilatından emekli olan İsmail Mutlu ve Serdar Bayar, Züleyha Beyaz’ı evinde ziyaret etti. Züleyha Beyaz, yaşadığı felaketi şu sözlerle yeniden anlattı: Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. ‘Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz’ sesini ömür boyu unutamam.

'BUGÜN SOFRADA KAHRAMANLARIM VAR'

“Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım” diye belirten Beyaz “ O gün kurtarma ekibine ‘siz beni kurtarın enkazdan çıkartın, bende size ellerimle kahve yapacağım’ dedim. Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez. Ben hayatı Kocaeli kahramanlarından yeniden öğrendim. Bize güven seni bırakmayacağız dediler ve sözlerini tuttular” diye konuştu.