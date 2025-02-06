İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var'

6 Şubat depremlerinde Hatay’da enkazdan 5 gün sonra kurtarılan Züleyha Beyaz, kendisini kurtaran itfaiye ekibine verdiği sözü depremin yıl dönümünde tuttu. Beyaz, itfaiyeciler İsmail Mutlu ve Serdar Bayar’a kahve ikram etti. Beyaz “Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez” dedi.

Son Güncelleme:

Türkiye 6 Şubat felaketinde kaybettiği canlarına ağlarken, enkazdan sağ kurtulanların acı dolu hikayeleri yeniden gündem oldu, yeniden yürekleri yaktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kardeşinin evinde depreme yakalanan 49 yaşındaki Züleyha Beyaz, enkazdan 5 gün sonra Kocaeli İtfaiyesi ekibindeki İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından kurtarıldı. Sabaha karşı 15 saatlik çalışmayla enkazdan kurtarılan Beyaz depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğenini kaybetti.

İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var' - Resim : 1

SÖZÜNÜ YILLAR SONRA TUTTU

Depremde sol bacağını da kaybeden Züleyha Beyaz, depremin yıl dönümünde kendisini kurtaran Kocaeli İtfaiyesi ekibindeki İsmail Mutlu ve Serdar Bayar’a verdiği kahve sözünü tuttu.

İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var' - Resim : 2

'ÖMÜR BOYU HAKLARINI ÖDEYEMEM'

İtfaiye teşkilatından emekli olan İsmail Mutlu ve Serdar Bayar, Züleyha Beyaz’ı evinde ziyaret etti. Züleyha Beyaz, yaşadığı felaketi şu sözlerle yeniden anlattı: Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. ‘Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz’ sesini ömür boyu unutamam.

İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var' - Resim : 3

'BUGÜN SOFRADA KAHRAMANLARIM VAR'

“Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım” diye belirten Beyaz “ O gün kurtarma ekibine ‘siz beni kurtarın enkazdan çıkartın, bende size ellerimle kahve yapacağım’ dedim. Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez. Ben hayatı Kocaeli kahramanlarından yeniden öğrendim. Bize güven seni bırakmayacağız dediler ve sözlerini tuttular” diye konuştu.

İtfaiyecilere Enkazda Verdiği Sözü Depremin Yıl Dönümünde Tuttu, 'Sofrada Kahramanlarım Var' - Resim : 4

Deprem Bölgesinde Yıl Sonuna Kadar Kaç Konut Yapılacak? 'Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaşımız Kalmayacak'Deprem Bölgesinde Yıl Sonuna Kadar Kaç Konut Yapılacak? 'Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaşımız Kalmayacak'Siyaset

Bakan Kurum'dan Çarpıcı Açıklamalar: Deprem Bölgesinde Çok Merak Edilen Soruya Cevap VerdiBakan Kurum'dan Çarpıcı Açıklamalar: Deprem Bölgesinde Çok Merak Edilen Soruya Cevap VerdiGüncel

Japon Deprem Uzmanı 'Şimdiye Kadar Duymadınız' Diyerek Açıkladı... Yanından Bunu Hiç AyırmıyorJapon Deprem Uzmanı 'Şimdiye Kadar Duymadınız' Diyerek Açıkladı... Yanından Bunu Hiç AyırmıyorGüncel

Etiketler
Hatay Deprem 6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı: Jandarma Tanımayınca Olanlar Oldu Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Telefonda Görüştü Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Telefonda Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!