Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı: Jandarma Tanımayınca Olanlar Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, tamamlanan yolun açılışına bizzat kendi kullandığı makam aracıyla gitti. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Uraloğlu’nu tanımayarak aracı durdurdu. Bakan ile jandarma personeli arasındaki diyalog ise gündem oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı tamamlanan Çevre Yolu 2. Kesim açılışı için kendi aracıyla 24 Ocak'ta bölgeye gitti. Açılış töreni öncesinde, yol güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri Bakan Uraloğlu'nun aracına yönlendirme yapmak için yaklaştı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Bakan Uraloğlu, yol açılışı için geldiğini belirttiğinde jandarma personeli, prosedür gereği yönlendirme yaptı. Kendisini tanıtan Uraloğlu ile jandarma görevlisi arasında kısa diyalog gündem oldu.

Makam Aracını Kullanan Bakan Uraloğlu, Çevirmeye Takıldı: Jandarma Tanımayınca Olanlar Oldu - Resim : 1

SOHBETİN ARDINDAN YOLA DEVAM ETTİ

Tanışmanın ardından Bakan Uraloğlu, jandarma ekibiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Dikkat çeken anların yaşandığı bu karşılaşmanın ardından Uraloğlu, açılış programına devam etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Abdulkadir Uraloğlu Malatya Jandarma
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