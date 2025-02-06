İzmir’de Okulda Yangın Paniği, Dumandan Göz Gözü Görmedi

İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:

İzmir’in Bornova ilçesinde Evka 4 Mahallesi 954. Sokak’ta bulunan inşaat halindeki bir okulda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında okul bahçesinde bulunan inşaat malzemelerin alev alması sonrasında çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzmir’de Okulda Yangın Paniği, Dumandan Göz Gözü Görmedi - Resim : 1

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede yangını çevreye sıçramadan söndürürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın İzmir
Son Güncelleme:
Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi! Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı
Tapulu Arazim Dedi, Bariyer Çekip Yolu Kesti Tapulu Arazim Dedi, Bariyer Çekip Yolu Kesti
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!