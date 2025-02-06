İzmir’de Okulda Yangın Paniği, Dumandan Göz Gözü Görmedi
İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
İzmir’in Bornova ilçesinde Evka 4 Mahallesi 954. Sokak’ta bulunan inşaat halindeki bir okulda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında okul bahçesinde bulunan inşaat malzemelerin alev alması sonrasında çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede yangını çevreye sıçramadan söndürürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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