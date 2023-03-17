Şanlıurfalı vatandaşın yağmur duası ettiği anlar gündem oldu: Sel olunca yeni video çekti

Şanlıurfalı bir vatandaşın, bir süre önce yaptığı yağmur duası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı yağmur duası sonrası şehirde sel oluşan vatandaş yeni bir dua yaptı.

Şanlıurfa sel felaketiyle mücadele ederken vatandaşlar zor anlar yaşıyor. 15 kişinin hayatını kaybettiği felakette oluşan maddi hasar da ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir süre önce Şanlıurfa'lı vatandaşın yağmur duası yaptığı görüldü. Tarlalarının kuruduğunu belirten vatandaş yağmur yağması için adeta yakararak dua etti. O anlar telefon kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerin özellikle sel felaketinden önce çekilmiş olması ise dikkat çekti.

"MUSLUĞU KISTIR YA RABBİ"

Yaptığı yağmur duasıyla sosyal medyada gündem olan vatandaş yeni bir video çekti. Yağmur duasının ardından şehri sel basan vatandaş "Ya Rabbim sana çok dua ettim ama bu kadar etmedim. Musluğu kıstır Ya Rabbi..." diyerek yeni bir dua etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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