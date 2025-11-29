Şanlıurfa’da Aile Tartışması Kanlı Bitti! 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa’da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa silahla giden İbrahim Halil Ç., kayınbiraderi olan iki kardeşi öldürdü, iki kişiyi de yaralayıp kaçtı.

Şanlıurfa’nın Süleymaniye Mahallesi’nde iki aile arasında başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa silahla giden İbrahim Halil Ç., kuzeni olan kayınbiraderleri Mahmut Çeki (33) ve Reşit Çeki’yi (31) vurdu. Aynı saldırıda iki kişi daha yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında çıkan tartışmayla başladı. İddiaya göre darp edilen Emine Ç., Süleymaniye Mahallesi’ndeki babasının evine sığındı. Bu gelişme, iki aile arasında telefonla süren sert bir tartışmayı tetikledi.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Tansiyonun yükselmesinin ardından İbrahim Halil Ç., belindeki tabancayla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olan kayınbiraderleri Mahmut ve Reşit Çeki ile karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce İbrahim Halil Ç., tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mahmut ve Reşit Çeki olay yerinde ağır yaralanırken, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi daha vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Çeki’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olay sonrası bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilerek sokakta güvenlik sağlandı. Cinayetin ardından kaçan İbrahim Halil Ç.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

