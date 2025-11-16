Giresun'da Kan Donduran Cinayet! Trafik Kazasından Sonra Döverek...

Giresun'da iki otomobilin karıştığı kazanın ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan bir sürücü hayatını kaybetti.

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavga, 68 yaşındaki sürücünün ölümüne yol açtı. Olay, Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında saat 11.00 sıralarında yaşandı. Trabzon istikametine doğru ilerleyen Abdullah Coşkun'un kullandığı otomobil, öndeki İ.İ. yönetimindeki araca çarptı. Araçlarda maddi hasara yol açan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.

ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Coşkun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayın ardından sürücü İ.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

