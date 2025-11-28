Böcek Ailesi Soruşturması Derinleşiyor... Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

Böcek ailesinin ölümünün oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı kesinleşti. Ailenin hastaneden çıkıp taksiye bindikleri yeni görüntüler soruşturmaya eklendi.

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik gezi için İstanbul’a gelen Çiğdem Böcek, Servet Böcek ve çocukları Masal (3) ile Kadir Muhammet (6), 13 Kasım’da zehirlenme şüphesiyle hayatlarını kaybetmişti. Ailenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, hastaneden çıkışları ve dışarıda bir taksiye bindikleri anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Böcek Ailesi Soruşturması Derinleşiyor... Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! - Resim : 1

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞMİŞTİ

Soruşturma kapsamında otelden alınan havlu, maske ve çeşitli sürüntüler Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. Hazırlanan raporda ailenin ölümünde travmaya bağlı bir etki bulunmadığı, gıda zehirlenmesi ihtimalinin dışlandığı, aynı otelde kalan iki kişinin daha zehirlendiğinin belirlendiği, otelden alınan örneklerde böcek ilacına ait toksik maddelerin tespit edildiği aktarıldı. Adli Tıp, olay yeri bulgularını ve zehirlenme tablosunu bir arada değerlendirerek, ölümlerin otelde böcekleri yok etmek için uygulanan kimyasal ilaçlamadan kaynaklandığı sonucuna vardı. Kesin raporun açıklanması üzerine soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan midyeci, kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı, cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak: DHA

zehirlenme
