Böcek Ailesinin Ölümünde Kritik Rapor! O Şüphe Güçlendi

Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. Rapora göre ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi. Böylece otelde yapılan böcek ilaçlamasının zehirlenmeye yol açmış olabileceği ihtimali kuvvetlendi.

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi. Adli Tıp Kurumu, ailenin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. Ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

TÜM OKLAR OTELİ GÖSTERİYOR

Böcek ailesinin otelden gece vakti hastaneye gitmek isterken kapının kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla otel kapısını kırmaya çalıştığı görülmüştü. Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, olayda 4 kişinin ölmesi, kullanılan kimyasalın tehlikesi, ruhsatsız ilaçlama ve ağır ihmal nedeniyle otelde ilaçlamayı gerçekleştiren D.Ç., ilaçlama firmasının sahibi Z.K., firma çalışanı S.K., otel sahibi H.O. ve resepsiyon görevlileri M.C. ve R.B.'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanmasını talep etti. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği kokoreççi, midyeci, kafe ve lokumcu sahipleri de dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Tarım Müdürlüğü'nün raporunda, ailenin yediği yemeklerde olumsuz bir madde tespit edilemediği ortaya çıkmıştı.

