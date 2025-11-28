Deterjan Kabıyla Sos Skandalı! O Çiğköfteciye Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir seyyar çiğköfte işletmesinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan videoda, esnafın çiğköftenin üzerine deterjan kabından sos döktüğü görüldü. Hijyenden uzak görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

YAPI KALDIRILDI

Şikayetlerin ardından işletmede yapılan denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı tespit edildi. İncelemelerin ardından işletmeye 250 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Zabıta ekipleri de iş yerinin bulunduğu baraka tipi yapıyı tamamen kaldırarak alandan uzaklaştırdı. Olayla ilgili sürecin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA