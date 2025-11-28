Deterjan Kabıyla Sos Skandalı! O Çiğköfteciye Ceza Yağdı

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü harekete geçti. Deterjan kabıyla sos döken çiğköfteciye 250 bin TL ceza kesildi, iş yeri kapatıldı.

Son Güncelleme:
Deterjan Kabıyla Sos Skandalı! O Çiğköfteciye Ceza Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir seyyar çiğköfte işletmesinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan videoda, esnafın çiğköftenin üzerine deterjan kabından sos döktüğü görüldü. Hijyenden uzak görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Deterjan Kabıyla Sos Skandalı! O Çiğköfteciye Ceza Yağdı - Resim : 1

YAPI KALDIRILDI

Şikayetlerin ardından işletmede yapılan denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı tespit edildi. İncelemelerin ardından işletmeye 250 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Zabıta ekipleri de iş yerinin bulunduğu baraka tipi yapıyı tamamen kaldırarak alandan uzaklaştırdı. Olayla ilgili sürecin sürdüğü belirtildi.

Deterjan Kabıyla Sos Skandalı! O Çiğköfteciye Ceza Yağdı - Resim : 2

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Anne ve Oğlunun Gizemli Ölümünde Çarpıcı Detay! Şüphelerin Toplandığı İsim Şok Etti Anne ve Oğlunun Gizemli Ölümünde Çarpıcı Detay!
Psikolog Nurselen Gülaçtı Öldürüldü! Saplantılı Fail Konuşma Bahanesiyle Çağırmış Psikolog Nurselen Gülaçtı Öldürüldü!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Dizilerin ve Filmlerin Aranılan İsmiydi... Ehliyetine El Konulunca Boğaz Köprüsü'nden Atladı Dizilerin ve Filmlerin Aranılan İsmiydi... Ehliyetine El Konulunca Boğaz Köprüsü'nden Atladı
Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya Çıktı İşte Öcalan’ın Görüşmedeki 'CHP' Mesajı
Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi
Börekçide Skandal! Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş... Savunması 'Pes' Dedirtti Börekçide Skandal! Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş...
Dünya Gözü İznik'e Çevrildi! Papa ve Patrik Antik Bazilika'da Bir Araya Geldi Papa ve Patrik Antik Bazilika'da Bir Araya Geldi