Psikolog Nurselen Gülaçtı Öldürüldü! Saplantılı Fail Konuşma Bahanesiyle Çağırmış

Psikolog Nurselen Gülaçtı, saplantılı şekilde kendisine yaklaşan Fuat Yıldırım tarafından öldürüldü. Ailesi ve avukatı, olayın bir 'ilişki sorunu' olarak sunulmasına karşı çıkarak bunun açık bir kadın cinayeti olduğunu vurguladı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 33 yaşındaki psikolog Nurselen Gülaçtı, Fuat Yıldırım tarafından sahibi olduğu matbaa dükkanında başından vuruldu. Olay yerinde yaşamını yitiren Gülaçtı’nın katil zanlısı Yıldırım, kısa sürede gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'SENİ BİTİRECEĞİM'

Olayın ardından ortaya çıkan bilgiler, faile dair uzun süredir devam eden bir saplantılı takip geçmişini gösterdi. Gülaçtı’nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, saldırganın ablasını sürekli rahatsız ettiğini, tartışma çıkarmaya çalıştığını ve tehdit mesajları gönderdiğini anlattı. Olaydan bir süre önce Yıldırım’ın “Seni bitireceğim” şeklinde mesajlar attığı da ortaya çıktı.

TAŞINMA HAZIRLIĞI YAPIYORLARMIŞ

Kardeş, ablasının failden uzaklaşmak için önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınma hazırlığı yaptığını, hatta ailece bu planı organize ettiklerini aktardı. Ancak katil zanlısı, son kez konuşmak bahanesiyle Gülaçtı’yı matbaaya çağırarak saldırıyı gerçekleştirdi. Cenazede büyük bir acı yaşanırken, Gülaçtı’nın annesi “Başka anneler aynı acıyı yaşamasın” diyerek kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulundu.

'AŞK YA DA İLİŞKİ DEĞİL'

Ailenin avukatı Gizem Yıldırım ise olayın bir 'ilişki tartışması' olarak sunulmasına tepki gösterdi. Fail ile Nurselen Gülaçtı arasında hiçbir ilişki olmadığını belirten Yıldırım, “Bu, tek taraflı saplantılı davranışların ve kadın yönelik şiddetin açık bir örneği. Olayı aşk ya da ilişki krizi gibi yumuşatmaya izin vermeyeceğiz” dedi.

Kaynak: DHA

Kadın cinayetleri
