İlim Yayma Ödülleri'nde Son 1 Gün! Bilal Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini buluyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunda bilimin taşıyıcı rolüne dikkat çekerek ödül programını akademik üretimi teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime katkılar sunan isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri yarın dördüncü kez sahiplerini bulacak.

BİLAL ERDOĞAN: NİTELİĞİN YÜKSELMESİ ŞART

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak şunları söyledi: 21. yüzyılda dünyaya damga vuracak bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hedef için akademik çalışmaların niteliğinin yükselmesi şart. İlim Yayma Ödülleri, bilim insanlarıyla kamuoyu arasında bir köprü kuruyor ve yerli akademik üretimi teşvik ederek güçlendiriyor.

ÖDÜLLER 3 KATEGORİDE VERİLECEK

Ödüller bu yıl da şu 3 ana kategoride verilecek:

  1. Büyük Ödül
  2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri
  3. Sosyal Bilimler

Bu kapsamda Büyük Ödül için 5 milyon TL, diğer iki kategori için ise 2’şer milyon TL para ödülü takdim edilecek.

Bilal Erdoğan
