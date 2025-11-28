Tuttur Soruşturmasında Kritik Ön Rapor! Müdahale İddiasına Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saran Holding bünyesinde yer alan ve faaliyet lisansı iptal edildiği için artık hizmet vermeyen 'tuttur' isimli şans oyunu sitesine ait kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında jandarma ve emniyetin adli bilişim ekipleri, siteye ait dijital sistemlerde yerinde inceleme yaptı.

TESPİT YAPILAMADI

Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan ön raporda, kullanıcıların üyelik bilgilerinde dışarıdan bir müdahale olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Savcılık, bu aşamada teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan futbolda bahis iddialarıyla ilgili yürütülen başka bir soruşturmada 6 bin 157 futbolcunun incelendiği öğrenildi. Soruşturmada, İkinci Lig’de forma giyen bir futbolcunun bahis oynadığını itiraf ettiği; Beşiktaş Kulübü’nün de başsavcılığa işbirliği talebinde bulunduğu belirtildi.