Mardin'deki Aile Cinayetinde Sıcak Gelişme!

Mardin'de Kaya ailesinin biri çocuk 3 ferdinin evlerinde öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, 2 kişi daha gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Mehmet Kaya, Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin öldürülmesine ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan M.C. ile V.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmada bugün 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mardin Cinayet
