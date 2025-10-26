Mardin Bu Haberle Sarsıldı! 11 Yaşındaki Çocuk Evde...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever, ailesi tarafından evde asılı halde bulundu. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde küçük Mahmut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sever’in cansız bedeni otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever’in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA