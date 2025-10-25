Kayıp 2 Kız Çocuğundan Kahreden Haber! Görenlerin İçi Parçalandı

Ankara'da kayıp olarak aranan 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu aşırı alkollü halde bulundu. Çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeriyse yoğun bakımda.

Kayıp 2 Kız Çocuğundan Kahreden Haber! Görenlerin İçi Parçalandı
Başkent Ankara, yürek yakan bir haberle sarsıldı. Keçiören Esertepe Polis Merkezince kayıp olarak aranan 12 yaşında iki kız çocuğu E.K.E.A ve H.K. Alacaatlı Caddesi'nde bulunan teknoparkın içinde baygın halde bulundu.

ORAYA NASIL GİRDİKLERİ MERAK EDİLİYOR

Olay yerine 'yerde yatan şahıs iki kadın şahıs' anonsu üzerine giden polisler ve 112 ekipleri kız çocuklarının aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan kız çocuklarından H.K. yaşamını yitiriken E.K.E.A'nın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Çocukların oraya nasıl girdiği bilinmiyor. Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: T24

Etiketler
Ankara Kayıp çocuklar
