Diyarbakır Depremle Sarsıldı, Naci Görür'den Kritik Uyarı Geldi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Görür, depremin Kaledibi-Hani hattında, Dicle-Lice segmanı üzerinde meydana geldiğini belirterek, bölgenin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içinde yer aldığını kaydetti. Depremin sığ olduğunu ifade eden Görür, şu uyarıyı yaptı: "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı."

Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle. pic.twitter.com/16gHjBy438 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 26, 2025

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023’te Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, 11 ili etkiledi. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Depremler, Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti ve bölgedeki yer kabuğu dengelerini kökten değiştirdi. Bilim insanlarına göre bu sarsıntılar, bitişik fay hatlarında yeni stres birikimlerine yol açarak gelecekteki depremler için risk oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi