Bakan Tunç’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: Komisyona Vurgu Yaptı, Bu Haftayı İşaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni haftada kurulan komisyonda ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek adımları ele alacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Tunç’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: Komisyona Vurgu Yaptı, Bu Haftayı İşaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak yürüttükleri faaliyetleri milletvekilleriyle paylaşacağını açıkladı. Tunç, toplantıda toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek için atılması gereken adımları da değerlendireceklerini belirtti.

'ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının koordinasyonu, milletin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet altyapısıyla “Terörsüz Türkiye” idealine her zamankinden daha yakın olunduğunu söyledi. Tunç, paylaşımında şunlara yer verdi: "TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.”

'KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRECEK SAĞLAM BİR YOL HARİTASI'

Tunç, komisyonun ortaya koyacağı değerlendirmelerin ve alacağı kararların, Adalet Bakanlığı’nın bundan sonraki adımlarını belirlemede yol gösterici olacağını vurguladı. Bakan Tunç, ayrıca bu sürecin, milli birlik ve kardeşliği pekiştirecek sağlam bir yol haritası oluşturacağını ifade etti.

‘TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE’ VURGUSU

Bakan, amaç ve duruşlarının net olduğunu belirterek, iç cephedeki birliği güçlendirmeyi ve milletin birlik ve beraberliğine tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Tunç, milletin huzur ve güvenliğinin, ülkenin kalkınmasının önceliği olduğunu şu sözlerle açıkladı "Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?Siyaset
Terör Örgütü PKK Türkiye'den Çekildi, AK Parti'den İlk Açıklama GeldiTerör Örgütü PKK Türkiye'den Çekildi, AK Parti'den İlk Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor