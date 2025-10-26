Bakan Tunç’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: Komisyona Vurgu Yaptı, Bu Haftayı İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak yürüttükleri faaliyetleri milletvekilleriyle paylaşacağını açıkladı. Tunç, toplantıda toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek için atılması gereken adımları da değerlendireceklerini belirtti.

'ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının koordinasyonu, milletin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet altyapısıyla “Terörsüz Türkiye” idealine her zamankinden daha yakın olunduğunu söyledi. Tunç, paylaşımında şunlara yer verdi: "TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.”

'KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRECEK SAĞLAM BİR YOL HARİTASI'

Tunç, komisyonun ortaya koyacağı değerlendirmelerin ve alacağı kararların, Adalet Bakanlığı’nın bundan sonraki adımlarını belirlemede yol gösterici olacağını vurguladı. Bakan Tunç, ayrıca bu sürecin, milli birlik ve kardeşliği pekiştirecek sağlam bir yol haritası oluşturacağını ifade etti.

‘TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE’ VURGUSU

Bakan, amaç ve duruşlarının net olduğunu belirterek, iç cephedeki birliği güçlendirmeyi ve milletin birlik ve beraberliğine tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Tunç, milletin huzur ve güvenliğinin, ülkenin kalkınmasının önceliği olduğunu şu sözlerle açıkladı "Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

Kaynak: AA