Yamaç Paraşütü Heyecanı Faciayla Bitti! 1200 Metreden Kayalıklara Çakıldılar

Fethiye'de bir yamaç paraşütü 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. Feci olayda yamaç paraşütündeki Ukrayna uyruklu yolcu hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Yamaç Paraşütü Heyecanı Faciayla Bitti! 1200 Metreden Kayalıklara Çakıldılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü heyecanı faciayla bitti. Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

1200 METREDEN KAYALIKLARA DÜŞTÜLER

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yamaç Paraşütü Heyecanı Faciayla Bitti! 1200 Metreden Kayalıklara Çakıldılar - Resim : 1

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Yamaç Paraşütü Heyecanı Faciayla Bitti! 1200 Metreden Kayalıklara Çakıldılar - Resim : 2

Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Fethiye
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bakan Tunç’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: Komisyona Vurgu Yaptı, Bu Haftayı İşaret Etti Bakan Tunç’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: Komisyona Vurgu Yaptı, Bu Haftayı İşaret Etti
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor