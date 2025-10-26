İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
İstanbul'u da sarsan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin, İstanbul’un kuzeyinde Karadeniz açıklarında meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre, saat 19.44’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliğiyse 13.5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karadeniz, Ormanlı açıkları olarak kayıtlara geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğiniyse 11.2 kilometre olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
