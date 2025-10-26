İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.
İstanbul'u da sarsan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin, İstanbul’un kuzeyinde Karadeniz açıklarında meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre, saat 19.44’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliğiyse 13.5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karadeniz, Ormanlı açıkları olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-10-26
Saat:19:44:51 TSİ
Enlem:41.45944 N
Boylam:28.68306 E
Derinlik:13.57 km
Detay:https://t.co/WQXhwFPMrR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğiniyse 11.2 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 26, 2025
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) https://t.co/7HzkffoPRm
26.10.2025, 19:44:50 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi