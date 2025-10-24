İzmir'de Dehşet! 3 Kişilik Yok Oldu... İlk Tespitler Kan Dondurdu

İzmir’in Torbalı ilçesinde 32 yaşındaki Mehmet Avcı’nın anne ve babasını tabancayla öldürüp ardından intihar ettiği değerlendiriliyor. Ancak polis ekipleri, olayda başka birinin parmağı olabileceği ihtimalini de araştırıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Olay, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CİNAYET İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

