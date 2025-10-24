Ayşe Barım Davasında Kritik Gelişme! Tutuklama Kararı Kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, menajer Ayşe Barım’ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından uygun olmadığı belirtildi. Mahkeme, raporu dikkate alarak Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı.

Ayşe Barım Davasında Kritik Gelişme! Tutuklama Kararı Kaldırıldı
Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı sağlık raporunun ardından kaldırıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, 22 Ekim tarihli ATK raporunun mahkemeye ulaştığı ve raporda Barım’ın hastane koşullarında tedavisinin sürdürülmesi gerektiği, cezaevi şartlarının sağlık durumu açısından uygun olmadığı yönünde değerlendirmeler yer aldığı belirtildi.

ATK ayrıca, Barım’ın bir ay sonra yeniden muayene edilmesi ve tetkik sonuçlarına göre durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Barım hakkında uygulanan mevcut adli kontrol tedbirleri kapsamında, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' kararları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Ekim’deki duruşmada Barım’ın beyin ve kalp rahatsızlıkları ile anevrizma teşhisi dikkate alınarak, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceğine hükmetmiş ve tahliyesine karar vermişti. Savcılık, Barım’ın tahliyesine itiraz etmiş, dosya bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Üst mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

