Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in yaşattığı vahşet soruşturması yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevi firarisini gayri resmi şekilde çalıştıran 3 kişi tutuklandı.

Edremit'e Dehşeti Yaşatmıştı! Vahşete İlişkin Sıcak Gelişme
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp yedisi polis toplam dokuz kişiyi yaraladıktan sonra öldürülen cezaevi firarisi Mustafa Emlik'e ilişkin soruşturma sürüyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emlik’i ücret karşılığı çalıştırdıkları iddia edilen K.S., K.Y. ve E.B.G.’yi 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri Edremit Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim gecesi Altınkum Mahallesi’nde gasbedilen bir araçla başlayan olaylarda Musta Emlik, önce Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi öldürdü. Ardından Akçay ve Güre yönünde kaçarken önüne çıkan araçlara ateş açtı, çevredeki vatandaşlara kurşun yağdırdı. Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık da saldırıda hayatını kaybetti.

Edremit'e Dehşeti Yaşatmıştı! Vahşete İlişkin Sıcak Gelişme - Resim : 1
Edremit'e dehşeti yaşatan Mustafa Emlik

Polis ekipleri, kent merkezine kadar süren kovalamacanın sonunda saldırganı sıkıştırdı. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı, Emlik vurularak öldürüldü. Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından aracında yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi.

İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, 20 Ekim günü zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Edremit'e Dehşeti Yaşatmıştı! Vahşete İlişkin Sıcak Gelişme - Resim : 2
Olcay Özdemir

İlk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmayla ulaşılan delillerden Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Emlik'in Özdemir'i tanıdığı, bir süredir yanında kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Edremit
