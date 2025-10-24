Uyuşturucu Çetelerine Ağır Darbe! 351 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen ‘Narkokapan’ operasyonunda önceki günlerde gözaltına alınan 370 şüpheliden 351'i tutuklandı. 19 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye genelinde organize suç ve uyuşturucu şebekelerine yönelik son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen baskın, 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

3 BİNİ AŞKIN POLİS KATILDI

Mersin merkezli operasyon, 3 bin 250 polisin katılımıyla başlatıldı. 590 ekip, 30 narkotik köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drone’un destek verdiği çalışmada, yüzlerce adrese baskın düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Bu operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü. Her adımı titizlikle planladık. Uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir" demişti.

