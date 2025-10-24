Ebubekir Şahin'in Yeni Görevi Belli Oldu

RTÜK Başkanlığı görevi biten Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni genel müdürü olarak atandı.

Ebubekir Şahin'in Yeni Görevi Belli Oldu
Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü olarak atandı. Şahin, 2019’dan bu yana yürüttüğü RTÜK Başkanlığı görevini tamamlamış, bu dönem aday olmamıştı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre Şahin, kurumun dijital dönüşüm ve altyapı yatırımlarını yönetecek. Şirket, özellikle siber güvenlik ve 5G altyapısı alanlarında yeni bir strateji dönemine giriyor. Önceki CEO Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığı’na atandı. 2025 başında kurulan bu başkanlık, Türkiye’nin ulusal siber savunma stratejilerini koordine edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
RTÜK Ebubekir Şahin
